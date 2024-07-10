Генштаб ЗСУ: Минулої доби росіяни втратили 1,1 тисячі своїх військових і 36 артсистем

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За минулу добу, 9 липня, армія РФ втратила 1,1 тисячі своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони минулої доби знищили ще два російських танки, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, три засоби ППО, 51 дрон оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів і 15 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення за даними Генштабу ЗСУ можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.