Саміт НАТО: президент США Байден анонсував посилення ППО України

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Президент США Джо Байден анонсував нові системи протиповітряної оборони для України під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні.

Йдеться про дві батареї Patriot, які передадуть Німеччина й Румунія, ще одну — Нідерланди разом із партнерами, і ще одну від Штатів. Італія надасть систему SAMP-T.

Разом з цим у найближчі місяці США та партнери планують поставити в Україну «десятки тактичних систем протиповітряної оборони», зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.

Сполучені Штати також переналаштують планові поставки критичних боєприпасів для ППО у координації з партнерами, щоб ті швидше потрапили до Сил оборони України. Протягом року Україна повинна отримати сотні таких.

«Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України є сильною та непохитною», — так закінчив свою промову Байден.

Президент Володимир Зеленський подякував США, Німеччині, Нідерландам, Італії та Румунії за ухвалену Декларацію на підтримку системи ППО України для захисту її людей, міст і критичної інфраструктури.

«Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню», — написав він.