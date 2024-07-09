Росіяни масовано обстріляли селище на Харківщині — двоє загиблих

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Надвечір 9 липня російські окупанти завдали авіаударів по селищу Купʼянськ-Вузловий у Харківській області. Там загинули дві людини.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загиблі — 73-річний чоловік і 67-річна жінка. Постраждали чотири людини — 40-річний чоловік, дві жінки, 88 і 18 років, поранені, у жінки 73 років гостра реакція на стрес.

У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).