Мінʼюст подав позов щодо націоналізації активів Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко

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Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду, щоб націоналізувати активи ексочільника нині забороненої партії ОПзЖ Віктора Медведчука та його дружини — телеведучої Оксани Марченко.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора та Мінʼюсту.

Мінʼюст просить конфіскувати у подружжя 24 автомобілі, літак Gulfstream G650 і гвинтокрил Bell-427, яхту «Романс 1», понад 20 об’єктів нерухомості, близько 1,9 мільйона гривень, більш як тисячу історико-культурних і матеріальних цінностей (ідеться про годинники, ювелірні вироби, картини тощо) та залізничний вагон-ресторан з меблями. А ще — майнові права на вісім торгових марок і корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо).

У відомстві зазначили, що Медведчук і Марченко протягом багатьох років допомагали Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.