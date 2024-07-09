Мінʼюст подав позов щодо націоналізації активів Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду, щоб націоналізувати активи ексочільника нині забороненої партії ОПзЖ Віктора Медведчука та його дружини — телеведучої Оксани Марченко.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора та Мінʼюсту.
Мінʼюст просить конфіскувати у подружжя 24 автомобілі, літак Gulfstream G650 і гвинтокрил Bell-427, яхту «Романс 1», понад 20 об’єктів нерухомості, близько 1,9 мільйона гривень, більш як тисячу історико-культурних і матеріальних цінностей (ідеться про годинники, ювелірні вироби, картини тощо) та залізничний вагон-ресторан з меблями. А ще — майнові права на вісім торгових марок і корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо).
У відомстві зазначили, що Медведчук і Марченко протягом багатьох років допомагали Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.
- Медведчуку ще до повномасштабного російського вторгнення повідомили про підозру в держзраді та розграбуванні національних ресурсів. У 2021 році його посадили під домашній арешт, однак йому вдалося втекти. Колишнього нардепа затримали 12 квітня 2022 року, а вже у вересні Медведчука обміняли на українських військовополонених. У СБУ пояснили, що його обмін не перешкоджатиме розгляду справ у суді та призначенню покарання.
- 10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства. Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».