Міноборони тестує новий полегшений бронежилет

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Міністерство оборони України тестує нову полегшену модель бронежилета — його вага від 7,5 кг до 12 кг.

Про це пише пресслужба відомства.

Як зазначають у Міноборони, новий бронежилет вирізняється легкою конструкцією, мобільністю, зручний для маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Бронежилет виготовлений з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6 класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

Таку модель можна буде швидко скидати й комплектувати додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок є спеціальні анатомічні накладки.

На бронежилеті також є окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки.

Нова модель пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ й отримала позитивні відгуки. Зараз триває останній етап — лабораторні випробування. Після цього бронежилет передадуть на забезпечення ЗСУ.