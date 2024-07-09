Міноборони тестує новий полегшений бронежилет
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство оборони України тестує нову полегшену модель бронежилета — його вага від 7,5 кг до 12 кг.
Про це пише пресслужба відомства.
Як зазначають у Міноборони, новий бронежилет вирізняється легкою конструкцією, мобільністю, зручний для маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.
Бронежилет виготовлений з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6 класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.
Таку модель можна буде швидко скидати й комплектувати додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок є спеціальні анатомічні накладки.
На бронежилеті також є окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки.
Нова модель пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ й отримала позитивні відгуки. Зараз триває останній етап — лабораторні випробування. Після цього бронежилет передадуть на забезпечення ЗСУ.
- Міноборони також розробляє адаптивні костюми для поранених військових. Вони дозволять швидко перевдягатися і дадуть можливість медикам оперативно проводити потрібні маніпуляції.