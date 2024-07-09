Disney планує зняти продовження фільму «Диявол носить Prada»

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Disney розробляє сиквел хіта 2006 року з Меріл Стріп (у ролі головної редакторки модного журналу Runway Міранди Прістлі) та з Енн Гетевей і Емілі Блант (у ролях її помічниць Енді Сакс і Емілі Чарльтон).

Про це повідомляє Variety.

Сценарист фільму Алін Брош Маккена вже веде переговори про написання продовження культової стрічки. Хто з акторського складу першої частини повернеться — поки невідомо, оскільки контракти ще не підписані. Під сумнів ЗМІ ставлять повернення Енн Гетевей, яка нещодавно заявляла, що сиквел «Диявол носить Prada», ймовірно, неможливий. Актрисі важко уявити, як можна зняти фільм про друкований журнал у digital-епоху.

Як повідомляється, сюжет сиквелу розповідатиме про те, як Прістлі веде свою кар’єру під час занепаду традиційного глянцю і зіткнеться з колишньою помічницею Емілі Чарльтон, яка стала керівницею процвітаючої групи компаній люксових брендів. Для продовження своєї справи Міранді відчайдушно потрібна підтримка колишньої підлеглої.

«Диявол носить Prada» зняли за мотивами відвертого роману Лорен Вайсбергер 2003 року про жахливий досвід молодої жінки, яка працювала в модному журналі. Ймовірно, розповідь базувалася на історії самої Вайсбергер, яка працювала особистою помічницею головної редакторки журналу Vogue Анни Вінтур.

«Диявол носить Prada» заробив рекордні $326,7 мільйона касових зборів зі всього світу та приніс акторці Меріл Стріп премію «Золотий глобус» за найкращу комедійну жіночу роль, а також номінацію на премію «Оскар». Дизайнерку фільму Патрицію Філд також номінували на «Оскар» за костюми для стрічки.