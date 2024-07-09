Норвегія передасть Україні запчастини до гелікоптерів Sea King

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Норвегія передасть Україні запчастини до протичовнових багатоцільових гелікоптерів Sea King, що допоможе підтримувати їхню роботу і обслуговувати довгий час.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

«Як співголова Коаліції морських сил і засобів, Норвегія вважає важливим забезпечити, щоб Україна могла якнайшвидше розбудовувати свою берегову охорону та посилювати свої морські сили і засоби», — заявив він.

Україна раніше отримала три Sea King від Великої Британії і шість Sea King Mk41 від Німеччини. Ці борти доволі унікальні і специфічні, тому запчастини до них шукати важко. Експлуатують такі машини сьогодні лише чотири країни (Єгипет, Пакистан, Німеччина та Індія), без урахування України. Норвегія та Британія зняли Sea King з озброєння, але мають деталі.