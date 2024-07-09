Уряд дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів на час воєнного стану дав дозвіл не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не розголошувати розташування підприємств-постачальників.

Передає пресслужба Мінекономіки.

Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Закупівлі для Збройних сил України, військових формувань, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, «Укрзалізниці» та інших зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів.

У Кабміні зазначають, що відповідні договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня скасування воєнного стану.

Крім того, задля безпеки замовників, постачальників та виконавців, замовникам дозволили не зазначати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область. Це ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога.

Також замовники отримали право закуповувати товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі.