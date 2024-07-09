CNN: У проєкті комюніке саміту НАТО шлях України до вступу в Альянс назвали «незворотним»

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У проєкті тексту спільного комюніке саміту НАТО шлях України до вступу в Альянс назвали «незворотним».

Про це CNN повідомили три поінформованих джерела.

Питання про те, наскільки міцні гарантії можна надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, було ключовим під час дебатів між 32 членами Альянсу перед самітом у Вашингтоні.

Текст спільної декларації ще може змінитися, однак наявність формулювання «незворотності» має стати серйозним сигналом для Києва та Москви, оскільки війна в Україні триває без жодних ознак закінчення, зазначає CNN.

Одне з джерел, американський високопосадовець, сказав, що Білий дім підтримує використання такого слова в заключному комюніке, якщо в документі також підтвердять, що робота України над демократичними реформами продовжиться. Посадовець очікує, що остаточна версія комюніке таки міститиме це формулювання.

Тоді як багато європейських представників НАТО, зокрема й генсек Альянсу Єнс Столтенберг, наголошували на необхідності сильних заяв щодо можливого майбутнього України, як-от формулювання «незворотності» в комюніке, США та Німеччина, навпаки, пропонують пообіцяти Україні «міст» до членства.

Однак, за словами іншого співрозмовника CNN, європейського дипломата, посадовці також наголошують на важливості «відчутних заходів» для підтримки України у війні з Росією. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що йдеться не лише про «слова підтримки», а й про реальне наближення України до НАТО.

За словами старшого радника з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкла Карпентера, у комюніке саміту приділятиметься велика увага шляху до членства України в НАТО.

«Мова буде чіткою і сильною. Це буде визнання життєво важливих поточних зусиль України щодо реформ і продемонструє підтримку Києва Альянсом на її шляху до членства», — заявив він.

Інший високопосадовець з Адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що Альянс зробить «нові важливі оголошення про збільшення військової, політичної та фінансової підтримки України» в рамках «мосту» Києва до НАТО.

Він сказав, що те, що члени Альянсу «описали з точки зору шляху до членства та результатів України, є досить суттєвим».

«Ми не говоримо про якийсь чіткий план шляху України до НАТО. Ми говоримо про підтримання цілого командування у Вісбадені, і ми розглянемо, зокрема, навчання, координацію, оснащення, матеріально-технічне забезпечення й розвиток сил України. Це дуже серйозні зусилля, щоб привести Україну в стан готовності взяти на себе певну роль та обов’язки в Альянсі з першого дня. Нехай українці самі говорять за себе, але я думаю, вони розуміють важливість і цінність того, що НАТО зробить для цього», — сказав високопосадовець.