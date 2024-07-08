Німеччина прийме на лікування українських дітей після удару РФ по «Охматдиту»

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Офіс генерального прокурора

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.

За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу.

«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», — додав німецький міністр.

Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.