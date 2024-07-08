Цьогорічний червень став найспекотнішим за всі роки спостережень

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Червень у 2024 році побив минулорічний рекорд і став найспекотнішим за всі роки спостережень.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.

Кожен місяць починаючи з червня 2023 року ставав найспекотнішим на планеті з початку ведення записів. Це 13-й рекордний за температурою місць. Подібна смуга щомісячних рекордів глобальної температури вже була у 2015—2016 роках.

Середня температура цьогорічного червня становила +16,66 °C, що на 0,67 °C вище ніж середній показник за 1991—2020 роки для червня і на 0,14 °C вище за попередній рекорд — у червні 2023 року.

Водночас червень 2024 року був на 1,5 °C спекотнішим за середньостатистичний червень доіндустріального періоду 1850—1900 років.

Середня температура поверхні моря в червні 2024 року становила +20,85 °C, що є найвищим показником цього місяця за історію спостережень.