Microsoft через 40 років додала в «Блокнот» перевірку орфографії та автозаміну

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Користувачі операційної системи Windows 11 тепер мають функцію перевірки орфографії та автозаміни слів у текстовому редакторі «Блокнот» (Notepad).

Про це повідомляє видання The Verge.

Microsoft у «Блокноті» дублює функцію, яка є в редакторі Microsoft Word. Візуально вона майже така сама, як Word або Edge — виділяються слова з помилками, з червоним підкресленням, щоб чітко показати помилки.

The Verge

Редактор Word отримав функцію перевірки орфографії в 1985 році, коли він спочатку був відомий як Multi-Tool Word для систем Xenix і MS-DOS. У 1983 році «Блокнот» був створений, як урізана версія Word, але зі значно меншим функціоналом. І от тепер, через 40 років, перевірку орфографії та автозаміну додали в Notepad.

Чому оновлюють «Блокнот»?

Microsoft поступово додає все більше і більше функцій до «Блокноту», оскільки компанія перестає підтримувати програму-аналог WordPad, яку поступово виводять з ОС.

На сьогодні «Блокнот» вже має підрахунок символів, темний режим, вкладки, та інтеграцію з інструментом штучного інтелекту Copilot.