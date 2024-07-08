Boeing визнав провину в шахрайстві у справі про катастрофи літаків 737 Max, у яких загинули 346 людей

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Steve Lynes / Flickr

Американська авіакомпанія Boeing визнала провину в шахрайстві у справі про катастрофи двох лайнерів 737 Max у 2018—2019 роках. Компанія виплатить штраф у $243,6 мільйона, щоб уникнути гучного розгляду в суді.

Про це пише Reuters.

Справа стосується катастроф, які сталися у 2018—2019 роках. Тоді загинули 346 людей:

у жовтні 2018 року всі 189 пасажирів рейсу Lion Air загинули, коли літак впав у Яванське море через 13 хвилин після зльоту з Джакарти (Індонезія);

у березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через шість хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби — усі 157 людей на борту загинули.

Обидві катастрофи сталися через несправність систем управління польотом. У 2021 році Boeing виплатив понад $2,5 мільярда, щоб закрити розслідування щодо можливого приховування інформації від Федерального управління цивільної авіації про експлуатацію свого літака 737 Max. У рамках угоди компанія також погодилася виплатити компенсації родичам жертв.

Однак, за даними Мінʼюсту, Boeing не зміг розробити та виконати програму відповідності стандартам та етиці, спрямовану на запобігання та виявлення порушень законодавства про шахрайство у своїй діяльності.

Зараз же представник Boeing підтвердив, що досягнув «принципової угоди про врегулювання справи з Міністерством юстиції США». За умовами угоди авіакомпанія також витратить щонайменше $455 мільйонів протягом наступних трьох років на вдосконалення своїх програм забезпечення безпеки та дотримання нормативних вимог. На цей період Мінʼюст США призначить незалежного спостерігача для контролю за компанією.

Навіть з урахуванням додаткового штрафу, виплати Boeing будуть набагато меншими за штраф у майже $25 мільярдів, який запросили сімʼї загиблих. Умови нової угоди Мінʼюсту з Boeing їх не влаштовують — адвокати сімей загиблих називають їх «ляпасом». Вони хочуть скористатися правом виступити проти угоди.

«Сімʼї [загиблих] переконані, що ця угода робить Boeing несправедливі поступки, яких інші обвинувачені в кримінальних справах ніколи б не отримали. Це не дає змоги притягнути Boeing до відповідальності за смерть 346 людей», — заявили родини загиблих в авіакатастрофах.

Визнання провини ставить під загрозу здатність Boeing укладати вигідні держконтракти з Міністерством оборони США і NASA, зазначає Reuters. Водночас угода позбавляє Boeing від гучного судового процесу, який привернув би ще більшу увагу громадськості до багатьох інших проблем літаків компанії.

Авіакатастрофи Boeing 737 Max

Уперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною катастроф оголосили недоліки програмного забезпечення системи автоматизованого пілотування MCAS, через які літак незабаром після зльоту міг увійти в штопор.

Після цього Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021 року в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми — цього разу з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX.