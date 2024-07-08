Премʼєр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Китаю з «мирною місією». Він зустрівся із Сі Цзіньпіном

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PM_ViktorOrban / X

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до столиці Китаю Пекіну з «мирною місією». Він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Орбан опублікував у Х фотографію з Пекінського аеропорту й написав: «Мирна місія 3.0 #Пекін». Угорський премʼєр відвідав КНР після візитів до Києва та Москви. Напередодні візиту до Китаю він анонсував нові «несподівані зустрічі», а голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав «провоєнних політиків пристебнути паски безпеки».

Після зустрічі з Сі Орбан заявив, що Китай є «ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні».

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан (зліва) та лідер КНР Сі Цзіньпін (справа). PM_ViktorOrban / X

«Ми, угорці, — миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та які віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — написав глава угорського МЗС Петер Сіярто після зустрічі голів держав.

Це вже третя зупинка Орбана в рамках його «миротворчої місії». 2 липня він приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією». Однак на візиті до Москви він не зупинився — і поїхав на саміт, де спостерігач — невизнаний Північний Кіпр, за що його розкритикували в ЄС.

У ЄС від візитів Орбана відхрещуються. Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель говорив, що Орбан не отримував жодного мандата від Ради ЄС, а його візити відбуваються виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.