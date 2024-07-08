Генштаб ЗСУ: Минулої доби Росія втратила ще 1,2 тисячі своїх військових

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За минулу добу, 7 липня, Росія втратила ще 1,2 тисячі своїх бійців і військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 16 танків російської армії, 40 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, один літак, 31 дрон оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 47 одиниць автомобільної техніки і вісім — спецтехніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.