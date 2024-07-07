Помер продюсер «Титаніка» та «Аватара» Джон Ландау

Новини

У віці 63 років помер Джон Ландау — оскароносний продюсер одних із найкасовіших фільмів усіх часів, зокрема «Титаніка» і «Аватара».

Про це пише BBC.

Ландау, який був багаторічним продюсерським партнером режисера Джеймса Кемерона, помер 5 липня після того, як понад рік боровся з раком.

Він був сином голлівудських продюсерів Елі та Еді Ландау і деякий час був виконавчим директором кінокомпанії 20th Century Fox, де керував такими фільмами, як «Останній з могікан» та «Міцний горішок 2».

Разом з Кемероном він брав участь у створенні хіта 1997 року «Титанік», який став першим фільмом, що подолав позначку в $1 мільярд у світовому кінопрокаті.

Дует Кемерона і Ландау також створив «Аватара» та його продовження «Аватар: Шлях води». Крім того, Ландау працював над двома наступними сиквелами «Аватара», які мають вийти у 2025 та 2029 роках.

У його фільмографії також «Соляріс», знятий за однойменною книгою Станіслава Лема, та екранізація манги «Аліта — бойовий ангел».

Ландау був співпродюсером інших популярних фільмів, зокрема «Люба, я зменшив дітей» і «Дік Трейсі», а також обіймав керівну посаду у продюсерській компанії Кемерона Lightstorm Entertainment.