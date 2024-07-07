На окупованій Донеччині українські розвідники атакували центр логістики росіян і спалили їхню «глушилку» «Житель»

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Вчора, 6 липня 2024 року, розвідники департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з підрозділом аеророзвідки 45 окремої артилерійської бригади знайшли та вдарили по двох військових об’єктах Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили в ГУР МО.

У Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру, де армія РФ зберігала боєприпаси та обладнання для танків. А в Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель». Це система, яку росіяни використовують для автоматичного блокування сигналів української армії, щоб завадити її звʼязку та радіолокації.

Автоматизована станція створення перешкод «Житель» є одним із найсерйозніших противників безпілотних апаратів, адже здатна їх виявляти, а також перехоплювати та глушити сигнали керування. Також вона створює перешкоди в роботі різних систем супутникового зв’язку, зокрема відрізаючи можливість використовувати GPS і мобільний зв’язок. За допомогою «Жителя» росіяни часто обчислюють координати джерел радіовипромінювань, що відкриває розташування деяких центрів управління противника. За допомогою такої техніки можна створювати цілі карти, в які вносяться отримані розвіддані, і зв’язуватися з пунктом управління, передаючи та отримуючи необхідну інформацію. Перші версії Р-330Ж росіяни застосовували ще за часів Другої чеченської війни.