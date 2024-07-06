«Укрзалізниця» збільшила для військових терміни бронювання квитків на потяги

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З 8 липня військовослужбовці зможуть бронювати квитки на потяги для термінових поїздок від 5 діб до дня відправлення.

Про це повідомила пресслужба компанії «Укрзалізниця».

«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.

Окрім цього, «Укрзалізниця» розширює перелік пасажирських потягів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через спецсервіс.