На Рівненщині сталася масштабна ДТП. Загинули 14 людей

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У Рівненській області на дорозі автоцистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом. На місці загинули 14 людей, серед яких 6-річна дитина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що одна жінка вижила і медики борються за її життя. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Слідчі документують подію і зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Держслужба з надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомляє, що аварія сталася поблизу села Верхів Острозької громади. Повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45. Уточнюють, що в ДТП потрапив Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів.