Керівна в Нідерландах ультраправа партія приєдналася до союзу Віктора Орбана в Європарламенті

Новини

Reuters / «Бабель»

Керівна в Нідерландах ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса приєднається до блоку «Патріоти Європи» в Європарламенті, очолюваного премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Вілдерс оголосив про це в Х і написав наступне: «Ми патріоти PVV, ми любимо нашу націю. Сильну й суверенну. Протистоїмо нелегальній імміграції. Ми захищаємо мир і свободу. І підтримуємо Україну. Ми захищаємо нашу юдео-християнську спадщину. І наші сімʼї».

Наразі в групі «Патріоти Європи» в Європарламенті партія «Фідес» Віктора Орбана, ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша, Австрійська партія свободи Герберта Кікля, португальські ультраправі і тепер PVV. Більшість членів групи — проросійські. Щоб стати повноцінною фракцією в ЄП і впливати на рішення, альянсу необхідне членство депутатів щонайменше з семи країн.

Раніше іспанська ультраправа партія Vox заявила, що залишить групу «Європейських консерваторів і реформістів» в Європарламенті, щоб приєднатися до нового альянсу Орбана.

Ультраправа проросійська партія Марін Ле Пен «Національне обʼєднання», яка поки що лідирує на позачергових виборах до парламенту у Франції, думає також приєднатися до «Патріотів Європи».

Напередодні другого туру виборів Ле Пен в інтервʼю CNN пообіцяла, що Україні не дозволять бити французькою далекобійною зброєю по російській території. Вона обґрунтувала свою позицію щодо військової допомоги Україні тим, що Франція, на її думку, не повинна ставати безпосереднім учасником війни.