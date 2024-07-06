«Нова пошта» відкрила у Франції своє перше відділення

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Українська логістична компанія «Нова пошта» відкрила своє перше відділення у Франції. Це вже соте відділення в Європі.

Про це «Бабелю» повідомила пресслужба компанії.

Відділення відкрили в місті Ніцца за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати і відправляти документи, посилки й вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення «Нової пошти».

Також по всій Франції вже є поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка. Термін доставки в Україну — від 5 днів.

Вартість доставки з України у відділення у Франції буде такою: документи до 1 кг — 900 грн, посилки до 2 кг — 950 грн, посилки до 10 кг — 1 500 грн, а вантаж понад 30 кг — по 100 грн за кожний кілограм. Також можна замовляти доставку відправлень до 1 000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції. Тоді за посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн. Якщо ж вантаж понад 30 кг, то +250 грн за кожні 100 кг ваги.

Викликати кур’єра можна через сайт, бізнес-кабінет і мобільний застосунок. Партнером «Нової пошти» в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 тисяч пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій Франції.