Росіяни атакували обʼєкт енергетики на Сумщині. ППО збила 24 з 27 дронів

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У ніч на 6 липня українська ППО збила 24 з 27 дронів Shahed, якими російські війська атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Дрони збивали в Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

На Сумщині дронами атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, пише «Укренерго». Через це знеструмлювали споживачів у Сумах та окремих районах Харківщини, але зараз більшості повернули світло. Триває ремонт.