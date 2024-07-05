Росіяни скинули дві авіабомби на Селидове. Є загиблі й поранені

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Росіяни скинули дві керовані авіабомби на місто Селидове на Донеччині. Щонайменше пʼятеро людей загинули, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкоджені також 15 приватних будинків, 21 автомобіль, чотири крамниці і промислова будівля.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вкотре закликає людей евакуюватися з області. На Донеччині вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, через що щодня є поранені й загиблі.