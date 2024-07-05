FT: Ультраправа французька партія Марін Ле Пен думає приєднатися до блоку Орбана в Європарламенті

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Ультраправа проросійська партія Марін Ле Пен «Національне обʼєднання», яка поки що лідирує на позачергових виборах до парламенту у Франції, думає приєднатися до нового блоку в Європарламенті «Патріоти Європи». Туди входить, зокрема, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Партія «Національне обʼєднання» вирішить, чи ставати частиною «Патріотів Європи», уже 8 липня. Бо 7 липня відбудеться другий тур виборів у Франції.

Зараз ультраправі партії борються за те, щоб перетворити свої голоси на реальну владу в Європарламенті. До «Патріотів Європи» уже ввійшли член австрійської національної ради з Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експремʼєр Чехії з «Дії незадоволених громадян 2011» Андрей Бабіш.

«Національне обʼєднання» Марін Ле Пен може стати найбільшою фракцією в блоці, якщо таки вирішить приєднатися до «Патріотів Європи» зі своїми 30 євродепутатами.

Усі три партії — засновники блоку — проросійські, жодна з них не підтримує Україну у війні з Росією. Їхні лідери теж відомі своєю прихильністю до РФ. Партія Марін Ле Пен теж відома проросійською позицією. Зокрема, напередодні другого туру виборів вона в інтервʼю CNN пообіцяла, що не дозволять Україні бити французькою далекобійною зброєю по російській території.