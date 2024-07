Україні потрібна додаткова військова допомога, а не додаткові слова підтримки від Заходу. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 липня

Новини

«Бабель»

Багато матеріалів в іноземних медіа присвячені майбутньому саміту НАТО, який запланований на 9—11 липня у Вашингтоні. Він буде особливим, тому що цього року Альянс відзначає 75-річчя створення. І багато медіа пишуть про те, наскільки важливим на цьому саміті буде питання України та її майбутнього в НАТО. Зокрема, колумніст The Washington Post Джош Рогін пише, що для перемоги у війні Україна потребує більше зброї, а не слів підтримки.

Так сталося, що для США саміт НАТО відбудеться за кілька днів до Національного з’їзду Республіканської партії і всього через тиждень після дебатів, які чинний президент США, демократ Джо Байден програв. На цьому саміті йому знову доведеться взяти участь у багатьох публічних заходах, які можуть визначити долю його кандидатури на виборах.

Але для України ставки ще більші. Росіяни постійно б’ють по енергетичній та критичній інфраструктурі України, тому захист від повітряних ударів РФ стає пріоритетом. Очікується, що НАТО на саміті оголосить про створення нового офісу Альянсу в Києві, який має стати «мостом» до членства України. Також у планах оголосити про спільні зобов’язання на $40 мільярдів допомоги, щоб перестрахуватися від можливого приходу до влади Дональда Трампа. Україна ж хотіла більшого, зокрема і формальних кроків до членства, але після того як скарги Зеленського ледь не зірвали минулорічний саміт, цього разу Україна не буде публічно висловлювати свого розчарування. А натомість сконцентрується на конкретних речах, які матимуть вплив на полі бою — і це збільшення поставок систем ППО.

Також Україна просить ще більше скоротити обмеження на застосування американської зброї по території РФ, зокрема проти російських авіабаз. Білий дім боїться, що такий дозвіл спровокує Росію, але Путін і так діє провокаційно.

Найкращий спосіб забезпечити довгострокову безпеку України на тлі можливого приходу Трампа — це надати їй більше можливостей для перемоги над Росією. Це означає пришвидшення поставок ППО, винищувачів, ракет великої дальності і допомогу в розбудові власних оборонних спроможностей. Байден також повинен використати саміт НАТО для того, щоб пояснити американцям, чому успіх України важливий для нацбезпеки США. Чим більше американці розумітимуть, що зупинити Путіна в Україні безпечніше і дешевше, ніж чекати, доки він нападе на НАТО, тим важче буде Трампу чи будь-якому іншому президенту підірвати допомогу Україні.

Також варті уваги стаття «Радіо Свобода» про те, як новий прем’єр Великої Британії Кір Стармер обіцяє зміни в усьому, окрім підтримки України, текст The Washington Post про те, як російські обстріли української енергетики змушують її ставати більш екологічною, а також матеріал The New York Times про вбивство в Україні казахського опозиціонера Айдоса Садикова і шок, який воно спричинило у інших політичних опозиціонерів, що втекли до України.

