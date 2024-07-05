Міноборони розробляє адаптивні костюми для поранених військових

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Міністерство оборони України займається розробкою адаптивного костюма для поранених військових, який дозволить швидко переодягатися і дасть можливість медикам оперативно проводити потрібні маніпуляції.

Про це пише пресслужба відомства.

Адаптивний костюм створили й тепер випробовують, щоб у поранених військових був якісний і зручний одяг після евакуації з поля бою.

Головна особливість такого костюма — це використання липучок. Адаптивні костюми матимуть кілька розмірів залежно від ваги і зросту. Їх також можна буде розширити, щоб використовувати апарат Ілізарова під час лікування.

Одяг має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані для чоловіків і жінок.

Костюми тестуватимуть у ході військово-дослідних випробувань. У військовослужбовців є запит на такий одяг для поранених.