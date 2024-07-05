Марину Кудерчук звільнили з посади очільниці Держкіно

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Кабінет міністрів під час засідання 5 липня ухвалив рішення звільнити Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно.

Про це пише урядова пресслужба.

Обовʼязки очільника Держкіно тимчасово виконуватиме Юлія Шевчук. Вона була першою заступницею Кудерчук.

Марина Кудерчук стала головою Держкіно у 2020 році, а перед цим працювала заступницею голови Запорізької ОДА, директором Кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі, займала різні посади в Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької ОДА. Навчалася на економіста та юриста.

Українська кіноспільнота вимагала відставки Марини Кудерчук, вважаючи, що її дії руйнують систему державного регулювання галузі, а сама Кудерчук нібито некомпетентна як голова Держкіно.