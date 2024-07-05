Росіяни обстріляли Донеччину — одна людина загинула, понад десять поранені

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Офіс генерального прокурора

Російське військо 5 липня завдало трьох ударів по селу Комар Волноваського району на Донеччині. Загинула одна людина, ще 14 травмовані.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Росіяни поцілили по центру села, через що спочатку було 15 поранених людей. Одна з потерпілих від отриманих важких поранень померла, коли їй надавали медичну допомогу.

У селі пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

Офіс генерального прокурора

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає людей евакуюватися з області. У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.