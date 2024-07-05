Генштаб: Росія втратила вбитими і пораненими 1 110 солдатів за минулу добу

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За минулу добу, 4 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 110 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 548 580 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

танки — 8 142 (+10);

бойові броньовані машини — 15 611 (+11);

артилерійські системи — 14 831 (+54);

реактивні системи залпового вогню — 1115;

засоби ППО — 878;

літаки — 360;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 751 (+57);

крилаті ракети — 2 342;

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 19 977 (+54);

спеціальна техніка — 2 473 (+5).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ