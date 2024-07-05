Генштаб: Росія втратила вбитими і пораненими 1 110 солдатів за минулу добу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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За минулу добу, 4 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 110 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 548 580 солдатів.
Також Сили оборони знищили:
танки — 8 142 (+10);
бойові броньовані машини — 15 611 (+11);
артилерійські системи — 14 831 (+54);
реактивні системи залпового вогню — 1115;
засоби ППО — 878;
літаки — 360;
гелікоптери — 326;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 751 (+57);
крилаті ракети — 2 342;
кораблі / катери — 28;
підводні човни — 1;
автомобільна техніка та автоцистерни — 19 977 (+54);
спеціальна техніка — 2 473 (+5).
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.