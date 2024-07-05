Уночі ППО збила всі 32 дрони Shahed, які запустила Росія
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty
У ніч на 5 липня українська ППО збила всі 32 дрони Shahed, які росіяни запускали по Україні.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Дрони збивали в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
У Макарівській громаді Бучанського району на Київщині уламки збитих російських безпілотників пошкодили 6 приватних будинків та автомобіль, розповів селищний голова Вадим Токар. У будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає.