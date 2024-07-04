НАБУ попередили корупцію в Держмитслужбі — хотіли поставити «своїх» на керівні посади

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура запобігли спробі «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що за посаду керівника Львівської митниці пропонували $1 мільйон, а за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці — по $500 тисяч і $200 тисяч відповідно.

Група людей, які хотіли призначити «своїх» на посади, розраховували, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційних схем на Львівській, Волинській і Чернівецькій митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Двом учасникам групи, зокрема ініціатору, повідомили про підозру за пропозицію дати хабар службовцю, ініціатора також затримали.