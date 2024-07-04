Дочка президента Камеруну показала фото поцілунку з жінкою. У неї вдома за одностатеві стосунки карають

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Дочка президента Камеруну, 26-річна Бренда Бія, опублікувала в Instagram фото її поцілунку з жінкою — бразильською моделлю Лайонс Валенса. Це викликало неоднозначну реакцію в Камеруні, де за одностатеві стосунки карають увʼязненням.

Про це пише BBC.

«Я нетямлюся від тебе, і я хочу, щоб світ знав», — написала Бренда Бія і додала емодзі із серцем.

Бренда Бія живе за кордоном під імʼям King Nasty як музикантка. Деякі її підписники висловили підтримку після публікації фото, тоді як кілька користувачів із Камеруну зреагували на публікацію гомофобними коментарями.

Ще певна частина користувачів Instagram припускають, що Бренда Бія поділилася таким фото, аби створити хайп навколо своєї персони, враховуючи її попередні публікації, які теж наражалися на критику з боку камерунців. У користувачів виникли запитання про те, чи є камінг-аут привілеєм, яким можуть насолоджуватися лише небагато обраних у Камеруні.

У Камеруні за законами тим, хто займається одностатевим сексом або вступає в одностатеві стосунки, загрожує до пʼяти років увʼязнення. Ці закони підтримує батько Бренди — 91-річний Поль Бія, що став президентом у 1982 році.