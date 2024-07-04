Зеленський заявив про 14 неукомплектованих бригад у ЗСУ. У них досі немає обіцяної зброї

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Президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Bloomberg, що ситуація на фронті не патова, але проблемна. Її можна вирішити, але потрібна необхідна кількість зброї та інструментів.

Зеленський зауважив, що наразі в Збройних силах України є 14 бригад, які не мають зброї, адже вона ще не прибула від західних союзників. Тому про контрнаступальні дії сьогодні мова не йде — адже ЗСУ спершу повинні утримати фронт.

«У нас є бажання [контрнаступу], а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували [у Конгресі США], про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», — заявив президент.

Зеленський також розповів, що графіка надходжень озброєння немає, і це велика проблема, яка заважає плануванню. Час між ухваленням рішення і реальним фактом дуже-дуже довгий, зауважив президент. Він додав, що зброя наразі — питання номер один. Ситуація із поповненням війська людьми значно краща, ніж була в попередні три місяці.