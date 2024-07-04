Джефф Безос продасть акції Amazon на суму близько $5 мільярдів
- Автор:
- Оля Березюк
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Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images
Засновник і виконавчий директор Amazon Джефф Безос планує продати акції компанії на суму майже $5 мільярдів.
Про це пише Reuters.
Про продаж 25 мільйонів акцій свідчить звітність, подана до регуляторних органів США.
Під час торгів ціна акцій Amazon досягла історичного максимуму в $200,43. Загалом цього року вони підскочили більш як на 30%.
Продавши акції, Безос володітиме близько 912 мільйонами акцій Amazon, або 8,8% акцій, що перебувають в обігу.
У лютому він продав акції на суму близько $8,5 мільярда після того, як вони зросли в ціні на 80% у 2023 році.
- За версією Forbes, Безос є другою найбагатшою людиною у світі зі статками $214,3 мільярда.