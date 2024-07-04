У Великій Британії почалися дострокові вибори до парламенту

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У Великій Британії 4 липня почалися дострокові парламентські вибори. Політичні аналітики прогнозують, що за результатами голосування до влади в країні вперше за 14 років прийдуть лейбористи.

Про це пише ВВС.

Британські виборці вперше з грудня 2019 року визначаться з новим складом Палати громад і тим, яка політична сила сформує новий уряд. Якщо партія виграє в 326 виборчих округах — це трохи більш як половина кількості місць у Палаті громад — вона отримає більшість.

Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 22:00 за місцевим часом.

Після закриття дільниць почнуть рахувати голосити та публікувати результати екзит-полів, тож перші результати по округах можуть оприлюднити вже після 23:00 за британським часом. Але остаточні підсумки виборів, найімовірніше, оголосять близько 9-ї години ранку 5 липня.

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Видання Reuters пише, що опитування громадської думки показують — Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером може отримати переконливу перемогу. Це повʼязують з тим, що останніми роками виборці відвернулися від консерваторів через невдачі внутрішньої політики, які призвели до зміни п’ятьох прем’єр-міністрів за 8 років.

Однак виборці можуть хотіти не так перемоги лейбористів, як просто змін у Великій Британії. Тож у разі перемоги Стармер може стати премʼєр-міністром, на долю якого випало найбільше завдань і змін, але не так багато фінансової підтримки і політичної віри.

«Сьогодні Британія може розпочати нову главу. Ми не можемо дозволити собі ще п’ять років керівництва консерваторів. Але зміни відбудуться, лише якщо ви проголосуєте за лейбористів», — сказав Стармер у своєму зверненні до виборців.

Чинний премʼєр Британії і лідер Консервативної партії Ріші Сунак останніми тижнями змінив свою риторику — він рідше говорить про пʼяту поспіль перемогу консерваторів на виборах, але постійно попереджає про небезпеку в разі перемоги лейбористів.

Сунак вважає, що лейбористський уряд підвищить податки, завадить економічному відновленню і зробить Велику Британію більш вразливою в період геополітичної напруженості.