У Сьєрра-Леоне заборонили дитячі шлюби

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Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, який забороняє дитячі шлюби і вводить покарання за це.

Про це пишуть CNN, France 24, BBC.

Закон передбачає кримінальну відповідальність за одруження з дівчатами віком до 18 років. Йдеться про увʼязнення на строк щонайменше 15 років або штраф понад $2 000. Батькам або тим, хто відвідує такі шлюбні церемонії, також можуть загрожувати штрафи.

У Сьєрра-Леоне, за даними правозахисників, приблизно третина жінок виходить заміж до того, як їм виповниться 18 років. Це також призводить до високої смертності через ранні народження дітей.

У Сьєрра-Леоне живе близько девʼяти мільйонів людей. З них 800 тисяч дівчат стали дружинами до 18 років, зокрема 400 тисяч вийшли заміж у віці до 15 років.

Тим часом ЮНІСЕФ наводить дані, що у Західній і Центральній Африці найвищий рівень поширеності дитячих шлюбів у світі. Там живе майже 60 мільйонів дітей-наречених.

За словами директора організації Save the Children Патріка Анало, діти-наречені все життя страждають від того, що їм не дають можливості вчитися чи бути економічно незалежними.