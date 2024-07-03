Як Північна Корея посилює вісь Росія — Китай — Іран. Огляд матеріалів іноземних медіа 3 липня

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«Бабель»

Чутки про можливу відправку в Україну солдатів із Північної Кореї потрібно сприймати зі скепсисом, але саміт Росії та КНДР та їхній воєнний союз є частиною чогось більшого — посилення зв’язків між ворогами США. Про це у своїй колонці на Bloomberg пише професор Університету Джона Гопкінса Хел Брендс. Ці зв’язки розвиваються таким способом, який ніхто не міг передбачити раніше, і Штати мають готуватися до того, що вони продовжать розширюватися і викликати занепокоєність.

Лідери Росії та КНДР шокували більшість аналітиків, підписавши договір про взаємну оборону, який передбачає допомогу один одному у разі нападу. Цей новий альянс хоч і не зобов’язує Північну Корею втручатися у війну в Україні, але слугує найбільш яскравим прикладом появи нової осі ревізіоністських держав. Три роки тому ніхто не міг уявити, що Росія та Китай оголосять про стратегічне партнерство без обмежень та заборонених зон, що армія Росії отримуватиме артилерійські снаряди, безпілотники та ракети з Ірану та КНДР, що Китай допомагатиме економічно та технологічно Росії справлятися із санкціями.

Усі ці країни допомагають одна одній, навчають, діляться технологіями та інформацією. Наприклад, атака Ірану по Ізраїлю дуже нагадувала повітряні удари Росії по Україні, коли безпілотники та крилаті ракети перевантажують системи ППО, щоб розчистити шлях для швидких балістичних ракет, які досягають цілі. Цей удар провалився винятково завдяки США та партнерам, які збивали іранські ракети та дрони до їхньої появи у небі над Ізраїлем.

Звісно, в автократичних відносинах мало довіри, але недооцінювати шкоду для загальної світової безпеки від них не варто. Для розуміння, ці чотири держави наразі мають більше прямої співпраці в оборонному та дипломатичному аспектах, аніж країни Осі мали між собою наприкінці 1930-х років, перед Другою світовою.

США слід серйозніше поставитися до викликів, які перед ними стоять. Нинішні стратегічні документи Пентагону наполягають, що загрози від ворогів Штатів є різні і Вашингтон має сфокусуватися на головному конкуренті — Китаї. Однак насправді США вже стикаються не з випадковим набором проблем, а із згуртованою віссю ворогів.

Також варті уваги розслідування BBC про те, як росіяни поширюють фейки про Україну серед американців, стаття The Atlantic про те, як війна в Україні створює обриси технологічної «війни майбутнього», стаття Business Insider про те, як українські військові збивають російські ракети американськими системами, які вже давно зняли з озброєння, та колонка у Німецькому фонді Маршалла про те, як Україні та Молдові буде важко орієнтуватися у політичному ландшафті ЄС у процесі вступу.

Це лише частина огляду. Резюме інших цікавих матеріалів світових медіа про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!