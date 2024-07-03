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«Укрзалізниця» змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати перевантажений застосунок.

Про це пише пресслужба перевізника.

З 4 липня онлайн-продажі на польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) стартуватимуть о 9:00 за 20 діб до дати відправлення.

На словацький та австрійський напрямки — з 8:00 за 20 днів до дати відправлення.

На молдовський напрямок — з 8:00 за 30 днів до дати відправлення.

Продажі на міжнародні поїзди починаються одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку.

Також «Укрзалізниця» починає поступово переводити продаж квитків на новий сайт. Тому згодом міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.