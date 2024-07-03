Греція ввела шестиденний робочий тиждень для деяких працівників

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Греція запровадила шестиденний робочий тиждень для працівників деяких галузей промисловості, щоб прискорити економічне зростання.

Про це передає BBC.

З липня у Греції набуло чинності нове законодавство, яке дозволяє працювати до 48 годин на тиждень замість 40.

Новий закон стосується підприємств, які працюють цілодобово, але не всіх їхніх працівників. Грецькі медіа пишуть, що у країні є сподівання — шестиденний робочий тиждень допоможе боротися з незадекларованою працею, яка призводить до ухилення від сплати податків.

Така політика Греції йде в розріз з нововведеннями в інших країнах Європи та у Штатах, де, навпаки, поширюється чотириденний робочий тиждень. Чимало компаній вважають, що працівники будуть більш продуктивні, якщо на роботу виділяється менше часу. Також це підвищує добробут працівників.

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у коментарі The Guardian сказав, що «ядро цього законодавства сприятливе для працівників, воно глибоко орієнтоване на зростання» і поставить Грецію в один ряд з рештою Європи.

Глобальна фінансова криза кінця 2000-х негативно вплинула на Грецію. Це спричинило політичну нестабільність, посилення корупції, зростання безробіття тощо. З того часу Греція намагається відновити економіку та досягти економічного зростання.