Премʼєр Італії Мелоні заявила, що вижене зі своєї партії молодь, яка підтримує неофашизм

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Премʼєр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її партія «Брати Італії» виключить всіх, хто захоплюється фашистським минулим країни. Так вона зреагувала на розслідування про членів молодіжного крила партії, які демонструють фашистські вітання і скандують «Зіг хайль».

Про це пише ANSA.

14 червня онлайн-ресурс Fanpage опублікував розслідування щодо молодіжного крила «Братів Італії». В ньому йдеться, що його члени беруть участь в ультраправих заходах, виконують фашистське вітання, вигукують повʼязані з фашизмом гасла на кшталт «boia chi molla» і називають себе «товаришами» і «легіонерами».

У Fanpage стверджують, що ці дії чиняться у всіх на виду, під пильним оком керівників руху й не тільки толеруються, але іноді навіть заохочуються.

Також членів молодіжки звинуватили у расистських і сексистських висловлюваннях.

Виступаючи 29 червня перед журналістами в Брюсселі, Мелоні заявила, що антисемітизм і расизм несумісні з її партією, і засудила такі висловлювання деяких членів молодіжної ліги.

«Я багато разів говорила і повторюю: ті, хто має расистські, антисемітські або ностальгічні почуття, просто помилилися домом, тому що ці почуття несумісні з «Братами Італії», вони несумісні з італійськими правими», — сказала вона.

Пізніше Мелоні написала листа керівникам партії, в якому заявила, що готова вигнати з партії будь-кого, хто підтримує фашистське минуле Італії.

«Ми не маємо часу, щоб гаяти його на тих, хто свідомо чи ні стає знаряддям у руках супротивника… Я повторювала це десятки разів, але про всяк випадок повторюю ще раз: у «Братах Італії» немає місця расистським чи антисемітським позиціям, так само як немає місця для ностальгії за тоталітаризмом ХХ століття або для будь-яких проявів дурного фольклору», — йдеться в листі.