Уряд виділив майже 6 мільярдів гривень на житло для ветеранів

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Міністерство у справах ветеранів України виділило місцевим органам влади 5,7 мільярда гривень на виплату грошової компенсації для придбання житла.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання уряду.

Сьогодні Кабінет міністрів України затвердив цей розподіл, тож за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2,5 тисячі людей.

Так, кошти на житло отримають:

люди з інвалідністю через війну I—II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць;

люди з інвалідністю через війну I-II групи, які воювали на території інших держав, і члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;

внутрішні переселенці, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (АТО) або в операції Обʼєднаних сил (ООС) і визнані учасниками бойових дій чи людьми з інвалідністю внаслідок війни III групи.

За словами Порхуна, Мінветеранів зібрало від областей зведену інформацію про потребу на виплату компенсації на купівлю житла. Найближчим часом місцеві розпорядники переказуватимуть за помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів у «Ощадбанку».

Коли ветерани та члени родин загиблих отримають кошти, вони зможуть самостійно обрати житло, яке забажають придбати. Оселю можна обрати як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що вона обовʼязково введена в експлуатацію, пояснив Порхун.