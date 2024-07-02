Польща й Німеччина збільшать свою присутність на східному фланзі НАТО

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Німеччина та Польща представили спільний план дій щодо оборони — домовилися посилити свою присутність на східному фланзі НАТО та координувати допомогу Україні.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск говорили під час міжурядових переговорів, перших з 2018 року, передає Reuters.

Водночас у лідерів є розбіжності в оборонних питаннях. Дональд Туск виявляє прихильність до спільного фінансування Європейським Союзом оборонних проєктів, тоді як Олаф Шольц виступає за те, що ЄС не повинен фінансувати закупівлі озброєння або національні оборонні бюджети.

Польський премʼєр заявив, що продовжить наголошувати партнерам з ЄС на важливості координації оборонних закупівель. І зауважив, що «Польща витрачає величезні гроші на озброєння».

Перші за шість років міжурядові переговори засвідчили потепління у двосторонніх відносинах Варшави й Берліну. Це сталося після приходу до влади в Польщі проєвропейської коаліції Туска, яка завершила вісім років націоналістичного правління на чолі з партією «Право і Справедливість».