Опитування: Найбільш позитивно до Зеленського ставляться у Швеції, а найменш — в Угорщині

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Дослідницький центр Pew Research Center опублікував результати опитування у 35 країнах світу про те, як їхні громадяни ставляться до підтримки України та президента Володимира Зеленського.

Що думають про Зеленського

У 35 опитаних країнах довіра до Зеленського різниться: у середньому 40% впевнені, що він чинить правильно щодо світових справ, тоді як 46% вважають, що ні.

Наприклад, найменший рівень довіри до Зеленського в Угорщині — 83% опитаних громадян країни не вважають його дії правильними. Невисока довіра до нього й у мешканців Греції та Італії.

Тим часом 80% опитаних у Швеції підтримують українського президента. Близько двох третин або більше опитаних у Канаді, Нідерландах і Великій Британії також висловлюють підтримку дій Зеленського.

В Австралії, Бангладеш, Японії, Філіппінах і Південній Кореї Зеленському більше довіряють, ніж ні. Тоді як у Малайзії, Сінгапурі та Таїланді ситуація зворотна. Неоднозначно до президента України ставляться на Близькому Сході та в Північній Африці.

У порівнянні з 2023 роком довіра до Зеленського впала в деяких країнах, зокрема в Польщі. Зараз Зеленському довіряють 48% поляків проти 70% у 2023 році.

Думки людей про Володимира Зеленського, як свідчить опитування, можуть залежати від політичної орієнтації опитаних. Так, у США ліберали вдвічі частіше висловлюють йому довіру, ніж консерватори. Ліві також більше довіряють Зеленському в Австралії, Канаді, Німеччині, Угорщині, Нідерландах і Туреччині. Водночас у деяких європейських країнах люди, які прихильно ставляться до правих популістських партій, рідше сприймають Зеленського позитивно.

Що думають про допомогу Україні

В Угорщині, Польщі, Туреччині та США провели опитування про те, як люди ставляться до рівня підтримки їхньою державою України у її війні з Росією.

В Угорщині й Туреччині більшість думає, що їхня країна надає стільки підтримки, скільки потрібно. У Польщі думки розділилися: 44% вважають, що допомоги забагато, а 45% вважають її обсяг правильним. І лише 6% думають, що Польща недостатньо допомагає Україні.

У США 31% опитаних стверджують, що їхня країна надає надто велику підтримку Україні, 24% думають, що недостатньо, а 25% — що як раз достатньо.