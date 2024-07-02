Росіяни вчергове обстріляли Нікополь — загинули дві жінки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти продовжують атакувати Нікополь на Дніпропетровщині. Через їхній обстріл 2 липня загинули дві жінки — 61 та 86 років.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Крім двох загиблих, у місті девʼять поранених. Серед них — хлопці 9 та 17 років. Їм надають допомогу медики.
У Нікополі було кілька влучань. Пошкоджені житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія, магазини, салон краси та авто.
Армія РФ щодня обстрілює Нікопольщину, вбиваючи чи травмуючи місцевих мешканців.