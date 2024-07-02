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На дороги в прифронтових регіонах виділили 2,4 мільярда гривень. Вони необхідні для потреб ЗСУ та евакуації

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Larisa-K / Pixabay

Кабінет міністрів 2 липня виділив 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у вісьмох ключових для оборони країни регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Гроші підуть виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій — ті мають погодити з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, які необхідно відновити.