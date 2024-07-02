На дороги в прифронтових регіонах виділили 2,4 мільярда гривень. Вони необхідні для потреб ЗСУ та евакуації

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Кабінет міністрів 2 липня виділив 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у вісьмох ключових для оборони країни регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Гроші підуть виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

Дніпропетровська область — 196,4 мільйона гривень;

Донецька область — 324,5 мільйона гривень;

Запорізька область — 350 мільйонів гривень;

Миколаївська область — 307,1 мільйона гривень;

Сумська область — 222,2 мільйона гривень;

Харківська область — 502,95 мільйона гривень;

Херсонська область — 224,3 мільйона гривень;

Чернігівська область — 258,79 мільйона гривень.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій — ті мають погодити з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, які необхідно відновити.