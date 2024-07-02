«Укрзалізниця» додає нові рейси на Одесу і Харків через сезонний попит

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«Укрзалізниця» реагує на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, тому додає місця до Одеси й Харкова.

Про це пише пресслужба перевізника.

Поїзд «Інтерсіті» № 761/762 Київ — Одеса курсуватиме через день з 9 липня. Зі столиці вирушатиме о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

Водночас буде новий поїзд з Києва до Харкова. З 3 липня щосереди о 23:53 зі столиці відправлятиметься рейс № 720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд № 719 відправлятиметься о 23:30 та прибуватиме до Києва о 5:01.

Квитки можна купити в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.