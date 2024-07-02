Україна й Угорщина підпишуть глобальну угоду про співробітництво — це має налагодити їхні відносини

Новини

Україна та Угорщина можуть підписати глобальну угоду про співробітництво, щоб налагодити відносини між країнами.

Про це повідомив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час офіційного візиту до Києва.

За його словами, Київ і Будапешт намагаються залагодити всі суперечки й сконцентрувати увагу на майбутньому.

«Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими нашими сусідніми країнами», — заявив Орбан.

І додав, що Угорщина братиме участь у модернізації української економіки, створюючи для цього «відповідні умови», з огляду на можливості Будапешту.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, зміст його сьогоднішнього діалогу з Орбаном може лягти в основу майбутнього двостороннього документа між державами. Він регулюватиме двосторонні відносини.