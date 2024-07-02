Суд дав 15 років тюрми агенту ФСБ, який готував ракетний удар по станціях «Укрзалізниці» на Вінниччині

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд України засудив до 15 років увʼязнення агента російської Федеральної служби безпеки за допомогу в підготовці ракетного удару по станціях «Укрзалізниці» у Вінницькій області.

Про це повідомляє Служба безпеки України, яка збирала докази проти агента.

Слідство довело, що 57-річний житель Вінниччини був завербований росіянами в травні 2023 року і отримав завдання збирати інформацію по об’єктах «Укрзалізниці». Він шукав локації вузлових станцій, якими рухалися військові ешелони, та збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що живлять залізницю.

Усі ці дані чоловік мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. У «звіті» були координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями. За це чоловіку обіцяли 100 тисяч рублів (трохи більше за 46 тисяч грн) на купівлю автівки. Також він сподівався, що його потім вивезуть до Росії.

Замість цього чоловік отримав вирок із конфіскацією майна за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК).