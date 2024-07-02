Генштаб: За добу Росія втратила 1 280 військових, 56 артистем і 8 танків

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 1 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 280 російських військових. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 545 090 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також Сили оборони знищили:

танки — 8 107 (+8);

бойові броньовані машини — 15 566 (+16);

артилерійські системи — 14 655 (+56);

реактивні системи залпового вогню — 1 114 (+3);

засоби ППО — 874;

літаки — 360;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 641 (+21);

крилаті ракети — 2 335 (+2);

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 19 787 (+74);

спеціальна техніка — 2 452 (+4).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.