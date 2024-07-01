Укренерго: Ситуація зі світлом може покращитися у серпні

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Ситуація в енергосистемі України може покращитися у серпні — тоді завершаться ремонти енергоблоків атомних електростанцій і додадуться виробничі потужності.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП.

Крім завершення ремонтних робіт, Кудрицький зазначив, що енергетики сподіваюся на більш сприятливу погоду — спад спеки. Через спеку зростає споживання, це також ускладнює імпорт, адже в енергосистемах Європи теж є дефіцити, спричинені високими температурами повітря.

Постійні обстріли, спека, обмежений імпорт з європейських країн, ремонтна кампанія — такі основні причини регулярних відключень електроенергії назвав Кудрицький.

Якщо ж російські окупанти припинять обстріли енергоінфраструктури України, то відновити її до того стани, щоб зник дефіцит, вдасться до наступної весни та літа. Таким є прогноз між Міжнародного валютного фонду. Він враховує деякі нові атаки і спирається на стійкість української енергосистеми. Утім, наразі немає передумов, які свідчать, що росіяни не атакуватимуть енергетику України.